Отель на Великой Китайской стене: одно из семи чудес света приглашает переночевать под звездным небом (видео)

На данный момент у всех желающих есть возможность выиграть ночевку в этом волшебном месте.

Прямо на Великой Китайской стене, считающейся одним из новых Семи чудес света, обустроили романтический отельный номер для двоих.

Объявление с предложением провести ночь в этом необычном номере размещено на популярном сервисе бронирования жилья для путешественников Airbnb.

Номер на Великой Китайской стене рассчитан максимум на двоих гостей, в нем есть одна спальня, одна кровать, ванная комната, лампы и минимальный набор мебели. Также гостям предоставляется завтрак и предметы первой необходимости (полотенца, простыни, банные принадлежности). При этом в номере отсутствуют привычные блага цивилизации, например, интернет, телевизор, кондиционер и многое другое. Более того, в номере даже нет крыши, потому прямо с кровати открывается волшебный вид на звездное небо.

В то же время, гостям номера запрещается курить внутри, громко шуметь и пытаться пробраться в другие помещения Великой Китайской стены.

Примечательно, что пока что цены на проживание в таком номере на сайте не указаны. Однако у всех желающих есть возможность выиграть ночевку в этом необычном месте с 4 по 8 сентября 2018 года, приняв участие в программе сервиса Night At.

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Согласно условиям конкурса, необходимо написать короткий рассказ всего на 550 символов, почему эта волшебная ночь должна достаться именно вам. «Великую Китайскую стену строили для защиты границ. Сегодня она радушно встречает всех гостей. Почему в наши дни так важно стирать границы между различными культурами? Каким образом вы хотели бы создавать новые связи?», - спрашивают организаторы конкурса у участников.

Великая Китайская стена, буквально «Длинная стена», представляет собой разделительную стену длиной почти 9000 км (полная длина 21,2 тысяч км), построенная в древнем Китае. Ее возведение началось во II веке до н. э. Однако те участки Великой стены, которые сохранились до нашего времени, были построены, в основном, при династии Мин (1368-1644 года). На данный момент охраняется государством, является частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и одним из новых семи чудес света. Также Великая Китайская стена считается крупнейшим памятником архитектуры.

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