«Все включено»: что делать в случае задержки или отмены авиарейса (видео)

С наступлением летнего туристического сезона не утихают скандалы вокруг перенесенных чартерных рейсов.

Растерянные отдыхающие жалуются на отсутствие поддержки или объяснений со стороны туроператоров, авиакомпании, некоторые туристы требовали приезда консула в аэропорт.

УНИАН подготовил несколько советов, что делать в случае задержки или отмены авиарейса.

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Что делать, чтобы получить компенсацию:

1. зафиксировать факт отмены/задержки рейса;

2. получить письменный ответ от представителей компании о причинах или составить с другими пассажирами акт с описанием ситуации;

3. сохранять чеки на еду, проживание, транспорт;

4. предъявить письменную претензию о возмещении всех убытков с добавлением всех документов.

Компенсации, на которые может претендовать пассажир

1. 250 евро для рейсов дальностью до 1500 км;

2. 400 евро для рейсов дальностью от 1500 до 3500 км;

3. 600 евро для рейсов дальностью свыше 3500 км.

На что может претендовать пассажир в случае задержки рейсов

1. еда и напитки соразмерно времени ожидания нового рейса;

2. два бесплатных звонка или отправка E-mail;

3. отель если время ожидания более суток;

4. трансфер по маршруту аэропорт-отель-аэропорт.