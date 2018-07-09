«Все включено»: что делать в случае задержки или отмены авиарейса (видео)
Растерянные отдыхающие жалуются на отсутствие поддержки или объяснений со стороны туроператоров, авиакомпании, некоторые туристы требовали приезда консула в аэропорт.
УНИАН подготовил несколько советов, что делать в случае задержки или отмены авиарейса.
Читайте такжеВ Украину вернули более сотни «застрявших» в Тунисе туристов
Что делать, чтобы получить компенсацию:
1. зафиксировать факт отмены/задержки рейса;
2. получить письменный ответ от представителей компании о причинах или составить с другими пассажирами акт с описанием ситуации;
3. сохранять чеки на еду, проживание, транспорт;
4. предъявить письменную претензию о возмещении всех убытков с добавлением всех документов.
Компенсации, на которые может претендовать пассажир
1. 250 евро для рейсов дальностью до 1500 км;
2. 400 евро для рейсов дальностью от 1500 до 3500 км;
3. 600 евро для рейсов дальностью свыше 3500 км.
На что может претендовать пассажир в случае задержки рейсов
1. еда и напитки соразмерно времени ожидания нового рейса;
2. два бесплатных звонка или отправка E-mail;
3. отель если время ожидания более суток;
4. трансфер по маршруту аэропорт-отель-аэропорт.