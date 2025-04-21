Обновление затронуло как телефоны высшего и среднего, так и начального уровня.

Компания Xiaomi выпустила важное обновление для 15 моделей смартфонов. Апрельский патч устраняет критические уязвимости в ПО девайсов, поэтому затягивать с его установкой не рекомендуется.

Согласно источнику XiaomiTime, компания повысила безопасность от вредоносных приложений, исправив проблемы с управлением памятью, а также улучшила сетевые протоколы безопасности.

Обновление доступно для следующих моделей:

Xiaomi 14;

Xiaomi 14 Pro;

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi 12S;

Redmi Note 14 4G;

Redmi Note 12 Pro;

Redmi Note 12 Pro+;

Redmi Note 12 Discovery;

Redmi K80;

Redmi K70;

Redmi K50 Ultra;

Poco X5 5G;

Poco F7 Pro;

Poco F6 Pro.

Чтобы получить обновление, просто выполните обычные действия: зайдите в "Настройки", перейдите в раздел "О телефоне" → "Обновление системы" и нажмите на кнопку "Проверить наличие обновлений".

Видео дня

Отмечается, что обновление выпускается партиями, поэтому некоторые устройства получат его после других. Как правило, компания завершает развертывание в течение 2-3 недель.

Компания Xiaomi официально завершила глобальное развертывание HyperOS 2, выпустив обновление на 116 своих устройств в восьми регионах. Среди них не только флагманские аппараты, но и модели среднего и бюджетного класса.

Старт развертывания HypеrOS 2.1 и HyperOS 2.2 состоится в апреле-мае. А уже в июне-июле выйдет совершенно новая HyperOS 3 на базе Android 16. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваш аппарат новую ОС, или, возможно, пришло время задуматься об апгрейде.

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