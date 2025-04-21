Xiaomi 14, Redmi Note 14, Poco F7 Pro и другие получили важное обновление / фото Xiaomitime

Компания Xiaomi выпустила важное обновление для 15 моделей смартфонов. Апрельский патч устраняет критические уязвимости в ПО девайсов, поэтому затягивать с его установкой не рекомендуется.

Согласно источнику XiaomiTime, компания повысила безопасность от вредоносных приложений, исправив проблемы с управлением памятью, а также улучшила сетевые протоколы безопасности.

Обновление доступно для следующих моделей:

  • Xiaomi 14;
  • Xiaomi 14 Pro;
  • Xiaomi 13 Ultra;
  • Xiaomi 12T Pro;
  • Xiaomi 12S;
  • Redmi Note 14 4G;
  • Redmi Note 12 Pro;
  • Redmi Note 12 Pro+;
  • Redmi Note 12 Discovery;
  • Redmi K80;
  • Redmi K70;
  • Redmi K50 Ultra;
  • Poco X5 5G;
  • Poco F7 Pro;
  • Poco F6 Pro.

Чтобы получить обновление, просто выполните обычные действия: зайдите в "Настройки", перейдите в раздел "О телефоне" → "Обновление системы" и нажмите на кнопку "Проверить наличие обновлений".

Видео дня

Отмечается, что обновление выпускается партиями, поэтому некоторые устройства получат его после других. Как правило, компания завершает развертывание в течение 2-3 недель.

Компания Xiaomi официально завершила глобальное развертывание HyperOS 2, выпустив обновление на 116 своих устройств в восьми регионах. Среди них не только флагманские аппараты, но и модели среднего и бюджетного класса.

Старт развертывания HypеrOS 2.1 и HyperOS 2.2 состоится в апреле-мае. А уже в июне-июле выйдет совершенно новая HyperOS 3 на базе Android 16. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваш аппарат новую ОС, или, возможно, пришло время задуматься об апгрейде.

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