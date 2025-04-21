Компания Xiaomi выпустила важное обновление для 15 моделей смартфонов. Апрельский патч устраняет критические уязвимости в ПО девайсов, поэтому затягивать с его установкой не рекомендуется.
Согласно источнику XiaomiTime, компания повысила безопасность от вредоносных приложений, исправив проблемы с управлением памятью, а также улучшила сетевые протоколы безопасности.
Обновление доступно для следующих моделей:
- Xiaomi 14;
- Xiaomi 14 Pro;
- Xiaomi 13 Ultra;
- Xiaomi 12T Pro;
- Xiaomi 12S;
- Redmi Note 14 4G;
- Redmi Note 12 Pro;
- Redmi Note 12 Pro+;
- Redmi Note 12 Discovery;
- Redmi K80;
- Redmi K70;
- Redmi K50 Ultra;
- Poco X5 5G;
- Poco F7 Pro;
- Poco F6 Pro.
Чтобы получить обновление, просто выполните обычные действия: зайдите в "Настройки", перейдите в раздел "О телефоне" → "Обновление системы" и нажмите на кнопку "Проверить наличие обновлений".
Отмечается, что обновление выпускается партиями, поэтому некоторые устройства получат его после других. Как правило, компания завершает развертывание в течение 2-3 недель.
Компания Xiaomi официально завершила глобальное развертывание HyperOS 2, выпустив обновление на 116 своих устройств в восьми регионах. Среди них не только флагманские аппараты, но и модели среднего и бюджетного класса.
Старт развертывания HypеrOS 2.1 и HyperOS 2.2 состоится в апреле-мае. А уже в июне-июле выйдет совершенно новая HyperOS 3 на базе Android 16. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваш аппарат новую ОС, или, возможно, пришло время задуматься об апгрейде.