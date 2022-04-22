Подключение услуги возможно только раз в месяц.

С 20 апреля граждане Украины, вынужденно покинувшие ее территорию и находящиеся в соседних странах из-за войны, могут воспользоваться бесплатным пакетом в роуминге от Vodafone, оплачивая только свою абонплату.

Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

Услуга "Доступный роуминг" Vodafone включает в себя:

10 ГБ мобильного интернета;

250 минут для исходящих звонков на номера Vodafone Украина;

50 минут для входящих и исходящих звонков на других операторов в Украине и на номера в стране пребывания;

100 SMS по всем направлениям.

Она действует в 27 странах: Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Молдове, Нидерландах, Германии, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Турции, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.

Как подключить услугу

Ничего дополнительно делать не нужно. Оператор автоматически подключит "Доступный роуминг" своим абонентам.

Впрочем, сделать это можно и вручную: пополните счет и наберите комбинацию *600*6#.

Ранее УНИАН выяснил, сколько сейчас стоит мобильный интернет и какие тарифные планы больше всего подходят для украинцев, которые нуждаются в ежедневном доступе во всемирную сеть.

Также мы делились подборкой полезных, и, что не менее важно, проверенных Telegram-чатботов, которые должны быть у каждого украинца. Эти чаты полезны и для гражданских, и для наших защитников и вообще для борьбы в противостоянии с путинскими орками.

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