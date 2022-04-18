В столице возобновлена работа двух базовых станций связи.

Мобильный оператор "Vodafone Украина" в течение выходных восстановил связь в населенных пунктах Киевщины и Черниговщины

Об этом сообщает пресс-служба "Vodafone Украина".

По информации пресс-службы, снова есть возможность пользоваться связью у жителей населенных пунктов Киевской области: пгт Кодра, пгт Песковка и село Гавронщина Бучанского района, село Cтарые Петровцы Вышгородского района, село Рудницкое Барышевского района. Также усилено покрытие в Дмитровке Бучанского района и восстановлена ​​работа еще двух базовых станций в Киеве.

"Также населенные пункты Черниговской области снова "в эфире": пгт Любеч Черниговского района, села Рассудов и Бихольцоховка Репкинского района, также полностью восстановлена ​​связь в пгт Репки и в районе Александровка города Чернигова", - добавили в пресс-службе.

Напомним, мобильный оператор "Vodafone Украина" упростил переход в свою сеть с сохранением номера для абонентов других операторов во время войны.

Войска России ворвались в Украину рано утром 24 февраля. Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, жителей Киевщины и Черниговщины.

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