В будущем обновленные процессоры начнет использовать и компания Microsoft в своих Xbox Series X.

C конца августа Sony занимается выпуском новой ревизии PlayStation 5 под индексом CFI-1202. Помимо того, что она сбросила вес, последний вариант консоли оснащен обновленной SoC, изготовленной по 6-нанометровому (нм) техпроцессу.

Об этом сообщает издание Angstronomics, ссылаясь на результаты вскрытия новой модели PS5.

По данным специалистов, при переходе на новый техпроцесс Sony удалось сократить площадь чипа с 300 мм² до 260 мм², то есть почти на 15%. Эти изменения означают, что консоли теперь требуется меньше энергии и менее требовательные решения для охлаждения.

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Вдобавок переход на 6-нм техпроцесс позволил японцам удешевить производство обновленной консоли на 12% что, в свою очередь, поможет быстрее окупить затраты на производство. Также авторы издания отмечают, что в будущем обновленные процессоры в Xbox Series X начнет использовать и компания Microsoft.

Sony также готовит новенькую PlayStation 5 со съемным дисководом

Правда, на полках магазинов ее можно будет найти не раньше 2024 года, сообщают источники, знакомые с планами Sony.

Известно, что консоль не будет отличаться по характеристикам от предыдущих ревизий. Самая удивительная особенность новой PS5 – это то, что консоль будет иметь съемный дисковод с подключением через порт USB-C на задней панели.

При этом продавать Sony будет сразу несколько комплектов с ней – просто консоль без дисковода, бандл с консолью и дисководом, а также просто дисковод. Таким образом, в случае поломки последней, не нужно будет покупать совершенно новую консоль.

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