Местный регулятор хочет знать, какая дата собирается, для чего и хранится ли она в Китае.

Нашумевший китайский чат-бот DeepSeek, который выполняет все те же задачи, что и ChatGPT, но лучше, в среду пропал из официальных магазинов Apple и Google в Италии, сообщают журналисты издания Reuters.

Поводом для этого стало желание властей прояснить ситуацию с использованием DeepSeek персональных данных пользователей. Местный регулятор хочет знать, какая дата собирается, для чего и хранится ли она в Китае.

DeepSeek и связанные с ним компании должны ответить на вопросы итальянского надзорного органа до 17 февраля. Если регулятор обнаружит нарушения законов о конфиденциальности, DeepSeek может столкнуться с серьезными штрафами или ограничениями.

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В других странах Европейского Союза DeepSeek пока что доступен. Главное тут – "пока что", отмечают журналисты. Аналогичные сведения у DeepSeek и связанными с ним компаниями запросила ирландская Комиссия по защите данных. В Германии тоже пристально мониторят за приложением.

Стоит добавить, что в 2023 году Италия первой в Европе заблокировала ChatGPT из-за беспокойств по поводу защиты пользовательских данных. Компания-разработчик OpenAI отреагировала на данные опасения, внедрив несколько изменений в сервис, включая большую прозрачность обработки данных.

Еще два месяца назад о DeepSeek почти никто не знал. Сейчас приложение является самым скачиваемым в американском App Store. И не просто в какой-то категории, а среди всех бесплатных программ, обогнав ChatGPT, Threads, Temu, Google и другие популярные аппы.

Конкурент ChatGPT вызвал настоящую панику в Кремниевой долине. 27 января на фоне успеха продукта резко обрушились акции американских технологических гигантов. Так, Nvidia за один день потеряла почти 600 миллиардов долларов рыночной стоимости. А президент Дональд Трамп назвал китайскую ИИ "тревожным сигналом" для технологических компаний страны.

УНИАН рассказывал, как пользо­ваться чат-ботом DeepSeek и что он умеет.

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