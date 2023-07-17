Денежный поток Twitter остается отрицательным из-за падения доходов от рекламы и большой долговой нагрузки.

Американский миллиардер основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о том, что денежный поток Twitter является отрицательным, так как доходы от рекламы упали на 50%.

Как сообщает Reuters, денежный поток Twitter остается отрицательным из-за падения доходов от рекламы и большой долговой нагрузки, не оправдав мартовских ожиданий Маска относительно того, что Twitter может достичь положительного денежного потока к июню.

"Необходимо достичь положительного денежного потока, прежде чем мы сможем позволить себе роскошь чего-либо еще", - сказал Маск в твите, отвечая на предложения по рекапитализации.

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Однако, как говорится в материале, неясно, какие временные рамки имел в виду Маск, говоря о 50-процентном падении доходов от рекламы. Он сказал, что в 2023 году выручка Twitter должна составить 3 миллиарда долларов по сравнению с 5,1 миллиарда долларов в 2021 году.

Маск подтвердил твите, что Twitter не увидел увеличения доходов от рекламы, которое ожидалось в июне, добавив: "Июль немного более многообещающий". По словам Маска, Twitter Spaces также еще не приносила дохода и является полностью платной.

Это последний признак того, что агрессивных мер по сокращению расходов с тех пор, как Маск приобрел Twitter только в октябре, недостаточно, чтобы заставить Twitter выйти на положительный денежный поток.

Маск заявил, что после увольнения тысяч сотрудников и сокращения счетов за облачные услуги компания сократила свои внедолговые расходы до 1,5 млрд долларов с прогнозируемых 4,5 млрд долларов в 2023 году. Twitter также сталкивается с ежегодными процентными выплатами в размере около 1,5 млрд долларов в результате долга.

Ситуация с Twitter

В июле 2023 года стало известно о том, что пользователи Twitter "бегут" от Илона Маска на новую социальную сеть Threads. Число пользователей Threads уже превысило отметку в 100 млн. регистраций.

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