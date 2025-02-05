Просто более красивая графика не будет продавать видеокарты, посчитал Дженсен Хуанг.

В новой книге об истории компании Nvidia раскрылись неожиданные детали создания технологии DLSS. Оказывается, эта ключевая для индустрии функция появилась всего за две недели, и идея принадлежала самому главе Nvidia, Дженсену Хуангу.

Как пишет автор книги Тэ Ким, перед SIGGRAPH 2018 Хуанг попросил своих инженеров предложить идеи для эффектного анонса. Среди предложений был вариант с использованием глубокого обучения для улучшения сглаживания (DLAA), но он показался ему недостаточно значимым:

"А что, если мы заставим видеокарты начального уровня работать на уровне флагманов, используя искусственный интеллект для увеличения разрешения?".

Так родилась концепция DLSS: рендеринг в 1440p с последующим апскейлом до 4K при сохранении высокой производительности.

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Спустя неделю исследователь Nvidia Аарон Лефон сообщил, что первые результаты многообещающие. Хуанг тут же распорядился включить их в презентацию, так DLSS впервые прозвучала на публичной сцене.

В книге утверждается, что Nvidia сразу увидела коммерческий потенциал технологии. Если DLSS заработает, вся линейка видеокарт получит значительный прирост производительности, позволяя компании поднять ценник. Так и случилось: сегодня DLSS - одно из главных преимуществ видеокарт GeForce, а конкуренты вроде AMD и Intel всё ещё догоняют Nvidia в сфере ИИ-апскейлинга.

Ранее мы рассказывали, что была раскрыта дата выхода видеокарт RTX 5060 и RTX 5060 Ti. Бюджетный сегмент продуктов Nvidia выйдет уже в начале весны.

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