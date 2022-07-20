Компания хочет протестировать приложения своего прототипа в реальных условиях.

Компания Google проведет тестирование прототипов очков с дополненной реальностью в общественных местах. Устройство пока не является официальным продуктом и недоступно для общественности.

Об этом сообщает CNBC.

Google хочет протестировать перевод в реальном времени и показ направлении дороги пользователям в линзах очков.

Как известно, дополненная реальность накладывает на изображение на внешнюю среду, в отличие от виртуальной реальности, где пользователь полностью погружается в искусственный мир.

Отмечается, что некоторые прототипы будут иметь вид обычных очков. Они будут оснащены микрофонами, камерами и прозрачными дисплеями. Устройство имеет светодиодную подсветку, которая включается, когда очки записывают данные изображения.

В компании заявили, что очки не будут снимать фото и видео, чтобы пользователи могли их хранить и просматривать позже. Однако они могут использовать данные изображения для идентификации объектов или показа направления дороги.

Напомним, несколько ранее было выпущены уникальные смарт-часы, которые работают до 50 дней без подзарядки.

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