После установки такой батареи в электромобили дальность хода может достигнуть тысячи километров.

Литий-ионные батареи являются основополагающей составляющей электромобилей, от которой зависит успех или провал авто на рынке. А высокая плотность энергии – ключевая характеристика аккумуляторов.

До этого момента лидером в технологиях автомобильных аккумуляторов считалась Tesla Маска, однако калифорнийский стартап Amprius, кажись, перехватил пальму первенства.

Как пишет издание Autoevolution, плотность хранения энергии в новых аккумуляторах составляет около 450 Втч/кг и 1150 Втч/л – это самый высокий показатель на сегодняшнем рынке. Для сравнения, литий-ионный аккумулятор Tesla Model 3 вмещают около 260 Втч/кг и 730 Втч/л, то есть на 73% меньше на единицу веса.

При этом в Amprius обещает вывести на рынок еще более производительный вариант батареи – удельной емкостью 500 Втч/кг. Что примечательно, несколькими годами ранее Илон Маск предсказывал, что аккумуляторный элемент с плотностью энергии 400 Втч/кг появится лишь к 2023–2024 годам. Таким образом Amprius удалось значительно опередить прогнозы миллиардера.

Впрочем, пока остается открытым вопрос, сколько будет стоить инновационный продукт. Хотя в Amprius не называют конкретных цифр, компания обещает привести цены до уровня, который сделает целесообразным его применение в электромобилях.

Параллельно в стенах компании Илона Маска ведется работа над футуристическим электропикапом Tesla Cybertruck. В автомобиле нет ручек – даже выдвижных. Двери открываются автоматически при приближении владельца, с помощью ключ-карты или смартфона.

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