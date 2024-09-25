Производитель описывает новинку как "новый стандарт дизайна" в доступном сегменте.

Китайская Meizu представила свой новый смартфон Meizu Lucky 08. Компания описывает новинку как "флагманский ИИ-смартфон, устанавливающий новый стандарт дизайна в своем классе".

Первое, что бросается в глаза, это необычный блок камер. Модуль основного объектива тут круглой формы, а дополнительный объектив и вспышка как будто вращаются вокруг него. Китайские СМИ называют это дизайном в стиле Star Trek.

Среди других особенностей Meizu Lucky 08: больше время работы благодаря аккумулятору 6000 мАч, 6,8-дюймовый 1,5К AMOLED-экран с защитой глаз, а сбоку на корпусе находится кнопка для быстрого доступа к ИИ-помощнику и другим функциям на основе ИИ.

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Камер в смартфоне три: основная с 108 Мп (f/1.67), модуль для макро с 2 Мп (f/2.4) и селфи с 8 Мп (f/2.0). За производительность отвечает чип Snapdragon 7s Gen 2. Оперативной памяти 8 или 12 ГБ, а встроенной – 256 или 512 ГБ.

Ну и главное – стоимость. Meizu Lucky 08 одновременно самый доступный из современных телефонов бренда и один из самых доступных с возможностями искусственного интеллекта в целом на рынке. В Китае новинку оценили от 1599 юаней (~228 долларов).

Интересно, что в феврале Meizu говорила, что она больше не будет выпускать традиционные смартфоны и переключится на ИИ-гаджеты. Но компания, судя по всему, не торопится: с момента заявления об уходе на рынок вышло уже несколько ее моделей, включая новый аппарат в серии Note.

Как сообщал УНИАН, на рынке смартфонов ожидается революция. Создатель iPhone вместе с OpenAI работает над уникальным гаджетом, который должен "встряхнуть отрасль". Проект вдохновлен технологией сенсорных экранов и оригинальным iPhone, вышедшим в 2007 году.

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