Проект вдохновлен технологией сенсорных экранов и оригинальным iPhone, вышедшим в 2007 году.

Легендарный бывший дизайнер Apple Джони Айв в сотрудничестве с OpenAI, наделавшей в последнее время немало шума в мире IT, работает над новым типом смартфона, который "встряхнет отрасль".

Как говориться в материале NY Times, Айв возглавляет этот проект и помимо него над ним трудятся еще 9 человек, в том числе Тан Тан и Эванс Хэнки – одни из создателей оригинального iPhone. Команда находится в Сан-Франциско, в разработку инвестировано около 1 миллиарда долларов.

Первые слухи о том, что Джони Айв и OpenAI готовят революционный гаджет, появились еще в прошлом году. Тогда сообщалось, что проект вдохновлен технологией сенсорных экранов и оригинальным iPhone. Кроме того, в команде Айва обсуждали, что "генеративный ИИ позволит создать новый тип вычислительного устройство, поскольку эти технологии способны предложить пользователям более мощные возможности по сравнению с традиционным программным обеспечением".

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Подробностей пока мало, но говорится, что смартфон будет в значительной степени опираться на функции искусственного интеллекта. Предполагается, что сама операционная система будет создана таким образом, чтобы иметь ИИ в самой своей основе, тем самым освободив пользователя от необходимости ручного управления.

Джони Айву, который работал в Apple на протяжении десятилетий вместе со Стивом Джобсом, приписывают дизайн многих современных знаковых гаджетов компании: от iPod и iPhone до iPad с MacBook. Поэтому можно ожидать что, что бы ни было в разработке, также будет выглядеть стильно.

А пока одни создают замену смартфонам, другие ищут новые форм-факторы, чтобы взбодрит рынок. Huawei накануне первой выпустила складывающийся втрое телефон. Цены на новинку стартуют от 2800 долларов, впрочем, это не помешало ему моментально стать хитом.

Как сообщал УНИАН, пока другие производители выпускают смартфоны со складными экранами, Apple решила сосредоточиться на разработке складного MacBook. Компания считает, что складные экраны более востребованы в устройствах с большим размером дисплея, таких как ноутбуки и планшеты.

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