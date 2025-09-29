Девайс будет оснащен чипом Apple A18 для ИИ-функций Apple Intelligence и получит квадратный экран.

В сети появилась информация, что компания Apple готовится представить новое "умное" устройство, которое будет совмещать в себе сразу несколько продуктов, включая умную колонку и планшет.

Согласно источникам 9to5Mac, речь идет о неком многофункциональном хабе по типу HomePod, идентификатор которого – HomeAccessory. Новинка совместит в себе возможности iPad, Apple TV и HomePod, а использование процессора A18 позволит ему корректно работать с ИИ-пакетом Apple Intelligence.

Что интересно, экран у устройства якобы будет не прямоугольным, как у iPad, а квадратным. Также будет камера для FaceTime и распознавание жестов рук, посредством которых можно будет управлять устройством без касаний. Это может пригодиться в ряде разных сценариев.

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Аналогами нового проекта Apple журналисты называют Google Nest Hub или Amazon Echo Show. Однако домашний аксессуар предложит гораздо более широкий функционал и, соответственно, выше ценник. Выпуск устройства состоится весной 2025 года.

К слову, можно вспомнить информацию о том, что Apple работает над неким настольным устройством с роботизированной рукой и прикрепленного к ней планшета. Возможно, это будет следующее поколение HomeAccessory.

Напомним, на 2024 год у Apple запланирована еще одна презентация. Главной темой ивента станут первые компьютеры Mac на чипсетах M4, также должны обновить базовый iPad и iPad Mini.

Первая презентация Apple в 2025 году пройдет в марте или апреле. На ней представят MacBook Air М4 и новый доступный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

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