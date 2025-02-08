Лампа будет двигаться и даже напоминать пользователю выпить воды.

Apple работает над роботом-помощником в виде настольной лампы, дизайн которой уж очень напоминает маскот анимационной студии Pixar. Устройство станет расширением линейки продуктов для умного дома.

Проект получил кодовое название ELEGNT, один из сотрудников Apple, Джо Россиньол, выложил у себя на канал короткую презентацию, на что способен робот.

Инженеры поставили цель сделать движения неантропоморфного робота максимально естественными и не отталкивающими. У ELEGNT есть два сценария поведения: эмоциональный и функциональный. Более "живой" робот с чувствами и эмоциями будет активнее двигаться, а также будет более разговорчивым с пользователем. В функциональном же режиме ELEGNT не делает ничего сверх меры, строго и точно выполняя инструкции владельца.

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Кстати об инструкциях, робот автоматически подсвечивает книги на столе, светит туда, куда укажет палец владельца, выстраивает свет для идеальной фотографии, а также может проецировать изображение на поверхность.

Но ELEGNT ещё и может стать компаньоном для своего хозяина: с ним можно обсудить погоду, робот напомнит пользователю выпить воды и даже поможет разобраться с проблемой, отыскав её решение в интернете. Например, в ролике девушка не может разобраться с 3D-принтером и чтобы ей помочь ELEGNT спроецировал на стену видеотуториал о работе с устройством.

В прошлом году Марк Гурман из Bloomberg уже сообщал об этой разработке, заявив, что робот-лампа может выйти в 2026 или 2027 году.

Ранее мы рассказывали, что Tesla показала робота-уборщика, похожего на Чужого. Устройство будет убирать машины такси от компании, которое заработает в 2026 году.

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