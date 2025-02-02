Такси от Tesla заработает в США в 2026 году.

Компания Tesla намерена автоматизировать уборку своих роботакси Cybercab. Для этого в компании разработали робота, который будет приводить в порядок беспилотное такси после поездок.

Благодаря очень широкой горловине встроенного пылесоса робот может всосать забытые пассажирами бутылки и даже поднять рюкзак, а за счет сменных насадок еще и дисплей протирает. Вероятно, такие роботы будут установлены на зарядных станциях.

При этом у робота довольно специфический дизайн: из-за характерной формы головной части его начали сравнивать с ксеноморфом из франшизы "Чужого". А Tesla и не против: в космосе, шутит компания под постом с роликом, никто не услышит, как ты убираешься.

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Производство роботизированных такси Tesla Cybercab, в которых нет ни руля, ни педалей, должно стартовать в обозримом будущем. В компании надеются, что первые "машины будущего" выедут на дороги нескольких американских городов в 2026 году.

Стоимость поездок на роботакси Маск обещает сделать дешевле автобусов – в районе 20 центов (8 грн) за 1 км, а зарядка будет индуктивной и не потребует розеток. А еще Маск говорит, что оно в 10-20 раз безопаснее управляемых человеком машин.

Меж тем глава Tesla обещает 10 000 человекоподобных роботов Optimus уже в 2025 году. Согласно задумке, такие роботы призваны заменить большую часть рутинной человеческой работы. Речь идет о покупках в супермаркетах, стирке и других задачах.

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