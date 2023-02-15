Украинским больше не придется платить дополнительные средства за услуги мобильной связи.

Еврокомиссия предлагает включить положение о роуминге в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Это приблизит Украину к присоединению к зоне свободного роуминга ЕС, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Европейская комиссия приняла предложение включить вопрос роуминга в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Когда это произойдет, украинским туристам больше не придется платить дополнительные средства за пользование мобильным телефоном во время путешествий в ЕС, а путешественники из ЕС будут иметь такие же права во время посещения Украины", – говорится в сообщении.

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Теперь предложение будет рассмотрено Советом Европейского Союза. Темпы, которыми Украина будет интегрирована во внутренний рынок ЕС для роуминга, будут зависеть от темпов имплементации соответствующего законодательства ЕС в Украине.

Отметим, что включение Украины в зону бесплатного роуминга ЕС является одним из основных пунктов обновленного Плана приоритетных действий, который является дорожной картой полного внедрения Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС и дальнейшей интеграции Украины в Единый рынок ЕС. Кроме того, этот случай – первый случай расширения действия режима внутреннего рынка ЕС на Украину.

Напомним, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель встретились с президентом Владимиром Зеленским. СМИ сообщали, что одним из обсуждаемых вопросов было расширение зоны мобильных звонков без роуминга между ЕС и Украиной.

Роуминг для украинцев в ЕС

В апреле 24 мобильных оператора ЕС и 3 мобильных оператора Украины подписали заявление об обеспечении доступного и бесплатного роуминга.

Сейчас операторы связи ЕС и Украины предлагают недорогие или бесплатные звонки между ЕС и Украиной на добровольных началах, чтобы около 4 миллионов украинцев, которые спасаются от войны и ищут убежища в ЕС, имели доступ к недорогой связи. Ранее в феврале действие льготного роуминга было продлено на шесть месяцев.

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