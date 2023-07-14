iOS 17 доступна для владельцев iPhone Xs и новее.

Apple выпустила первые публичные бета-версии своих новых мобильных платформ iOS 17 и iPadOS 17. Таким образом, все владельцы поддерживаемых iPhone и iPad могут оценить функции новых ОС без привязки к учетной записи для разработчиков.

К слову, по сравнению с iOS 16 новая операционка получила не так много нововведений. Впрочем, несколько интересных фишек все же есть, в частности, возможность превратить смартфон в смарт-дисплей. Также Apple упростила жизнь тем пользователям, которые постоянно забывают новые пароли.

Как установить iOS 17 на свой iPhone

Заходим на сайт бета-тестирования Apple.

Жмем "Зарегистрироваться" – вам будет предложено войти в систему, используйте свой Apple ID и пароль.

Теперь идем в "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО" > "Бета-обновления" и выбираем iOS 17 Public beta в списке;

Перезагружаем устройство и скачиваем прошивку снова в этом же меню.

В случае с iPad и iPadOS 17 порядок действий аналогичный.

Видео дня

Добавим, что перед установкой новой iOS рекомендуется сделать резервную копию iPhone. Это необходимо на случай, если что-то пойдет не так во время установки, либо вы решите откатиться на iOS 16 по каким-либо причинам.

Делается это просто: идет по пути "Настройки" → Apple ID → iCloud → "Резервная копия" и активируем тумблер "Резервная копия iCloud". Готово.

Кто сможет обновиться до iOS 17

Как известно, апдейт до iOS 17 не поддерживают сразу несколько старых айфонов. Речь идет об iPhone 8, iPhone 8 Plus и легендарном iPhone X – первом телефоне Apple с Face ID. Таким образом обновиться до iOS 17 можно на iPhone Xs и новее.

Что касается iPadOS 17, она доступна iPad Pro (2-го поколения и новее), iPad Air (3-го поколения и новее), iPad (6-го поколения и новее) и iPad mini (5-го поколения и новее).

А тем временем до презентации линейки iPhone 15 остается меньше двух месяцев. Ранее стало известно, что все модели iPhone 15 получат увеличенные батареи. Так что время работы смартфонов без подзарядки должно быть очень приличным.

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