Стабильный релиз новой ОС случится одновременно с запуском линейки Pixel 8 – это случится впервые.

Релиз финальной версии Android 14 состоится 4 октября, в тот же день, когда Google анонсирует новые Pixel 8. Об этом рассказал главный Android-инсайдер Мишаал Рахман.

Изначально ожидалось, что исходный код новой операционной системы станет доступен производителям еще 5 сентября, но этого так и не произошло. Таким образом, Android 14 запустится почти на месяц позже.

Согласно информации от инсайдера, столь неожиданный перенос заставил производителей смартфонов пересмотреть свои планы. Некоторые вендоры уже объявили о запуске своих оболочек в сентябре, но теперь релиз, вероятно, придется отложить. Например, OnePlus назначила релиз OxygenOS 14 на 25-е число.

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Первыми Android 14 получат смартфоны Pixel последних серий. Другие смартфоны получат апдейт спустя несколько недель или даже месяцев после Google. К ним относятся почти все флагманы последних 2-3 лет и смартфоны-"середняки". С бюджетными устройствами все сложнее – некоторые получат свое обновление только в середине 2024-го.

Что нового будет в Android 14

Один из самых больших слухов, связанных с Android 14, заключается в том, что в нем появится спутниковая связь. Аналогичную фишку в свои смартфоны еще прошлой осенью внедрила Apple, однако она работает лишь в нескольких странах.

Ожидается, что спутниковая служба на Android будет доступна в более чем в 150 странах. Однако есть одно "но" – текущие смартфоны не оснащены достаточным оборудованием, поэтому, чтобы оценить эту фичу, придется обновить свой девайс.

Еще из интересного в Android 14 обещают режим видеорегистратора, возможность удалять предустановленные приложения и анализ "здоровья" аккумулятора, как на iOS.

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