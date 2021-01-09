Богатырь поднял штангу с живым грузом.

Обладатель титула "Самый сильный человек мира-2017", стронгмен из Великобритании Эдди Холл по прозвищу "Зверюга" придумал как сделать свою тренировку разнообразной и интересной.

Во время работы в спортзале 32-летний богатырь использовал четырех девушек в качестве блинов для штанги. В таком формате он совершил целых три подъема вверх-вниз.

Видео тренировки Холла доступно в Instagram.

"Зверюга" ранее демонстрировал, как может сдвинуть с места машины или даже самолеты. Теперь богатырь пошел на изменения в карьере и готовится к боксерскому поединку. Он будет сражаться с Хафтором Бьернссоном в сентябре 2021 года.

Напомним, что сейчас статусом самого сильного человека планеты владеет украинский атлет Алексей Новиков.

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Автор: Budrin Artem