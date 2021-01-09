Обладатель титула "Самый сильный человек мира-2017", стронгмен из Великобритании Эдди Холл по прозвищу "Зверюга" придумал как сделать свою тренировку разнообразной и интересной.
Во время работы в спортзале 32-летний богатырь использовал четырех девушек в качестве блинов для штанги. В таком формате он совершил целых три подъема вверх-вниз.
Видео тренировки Холла доступно в Instagram.
"Зверюга" ранее демонстрировал, как может сдвинуть с места машины или даже самолеты. Теперь богатырь пошел на изменения в карьере и готовится к боксерскому поединку. Он будет сражаться с Хафтором Бьернссоном в сентябре 2021 года.
Напомним, что сейчас статусом самого сильного человека планеты владеет украинский атлет Алексей Новиков.
Читайте также:
- 68 раз за минуту: 45-летний атлет установил рекорд Украины по подъему штанги (видео)
- Впервые после Вирастюка: украинец завоевал титул сильнейшего человека планеты (фото, видео)
- Украинские борцы завоевали две медали на Кубке мира (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram