Алексея Новикова в аэропорту встречал Василий Вирастюк.

Украинец Алексей Новиков, который завоевал титул самого сильного человека планеты, вернулся в Киев из США, где проходили соревнования.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В аэропорту Новикова встречала семья и группа поддержки, в том числе - самый сильный человек планеты 2004 года Василий Вирастюк.

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Отмечается, что свою победу Новиков посвятил дедушке, который умер в день прилета спортсмена в США.

"Это топ-мечта в этом спорте. Я добился этого. И верил, и не верил, и сомневался", - сказал Новиков.

Он также прокомментировал то, что фотографировался на соревнованиях с российским спортсменом. По словам Новикова, это его товарищ, который ему помогал:

"Я себя считаю патриотом. Я не езжу в Россию или на оккупированные территории. Да, я могу дружить с разными спортсменами - будь-то из Америки или России".

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Автор: Антон Дударь