Роман Долидзе подчеркнул, что Украина является "неделимым и единым государством".

Знаменитый грузинский боец смешанных единоборств Роман Долидзе прокомментировал российско-украинские отношения.

Об этом спортсмен рассказал в своем видеоролике в Instagram.

"Продолжаю следить за развитием событий в нашей стране. Я всегда считал и считаю, что Украина - это неделимая и единая держава, которая имеет право самостоятельно решать все конфликтные ситуации на своей земле. Те силовые, агрессивные методы, которые наши соседи пытаются использовать против Украины, Грузии и ряда других стран - считаю категорически неприемлемыми", - высказал свое мнение Долидзе.

"Я надеюсь, что найдутся способы для решения этого вопроса другими методами. Я теперь взволнован, стараюсь быть максимально корректным. У меня много друзей в России, не хочу показать, что я против русских или русского народа - нет, я против российской политики. Родная Украина, как бы ни было, все будет хорошо", - добавил 32-летний грузин.

Долидзе родился в городке Батуми, что в Грузии, но эмигрировал в Украину и с 2008 года живет в Одессе. Он шесть раз выигрывал чемпионат Украины WWFC. В UFC за 9 поединков Роман потерпел лишь одно поражение.

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Автор: Будрин Артем