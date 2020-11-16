Олимпийские игры состоятся летом следующего года.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет в следующем году в ранее установленные сроки, несмотря на пандемию коронавируса.

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Такое решение приняли глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и премьер-министр Японии Йосихиде Суга, сообщает Deutsche Welle.

"Вместе мы сможем сделать эти Олимпийские игры и Олимпийский огонь светом в конце тоннеля", - сказал Бах на встрече с Сугой во время официального визита в Токио.

Премьер-министр Японии добавил, что проведение Олимпиады следующим летом должно стать символом победы человечества над пандемией COVID-19.

Олимпиада в Токио: главное

Летние Олимпийские Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса было принято решение об их переносе на 2021 год.

Церемония открытия Игр запланирована на 23 июля.

Летом жители Токио выступали против проведения Олимпиады из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Президент оргкомитета Олимпиады в Токио Есиро Мори называл условия для проведения Игр.

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Автор: Данил Слесь