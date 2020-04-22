цей матеріал доступний українською

НХЛ рассматривает вариант с возобновлением сезона: озвучены детали

22:16, 22 апреля 2020
Другое
85 0
Арена клуба НХЛ Колорадо Эвеланш / REUTERS

Национальная хоккейная лига разрабатывает вариант с возобновлением регулярного сезона, который был остановлен из-за коронавируса, в июле.

Об этом в Twitter сообщил журналист Энди Слэйтер со ссылкой на слова президента "Флориды Пантерз" Мэтта Колдуэлла.

Читайте также"Жестокая реальность": чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

По его словам, сильнейшая хоккейная лига планеты планирует проводить матчи на четырех или пяти нейтральных площадках с ограниченным количеством зрителей или вообще без них.

Журналист подчеркнул, что этот план на данный момент не утвержден.

Напомним, НХЛ приостановила проведение регулярного чемпионата 12 марта.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в белорусском клубе коронавирусом заболели сразу 23 хоккеиста.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter