НХЛ рассматривает вариант с возобновлением сезона: озвучены детали
Национальная хоккейная лига разрабатывает вариант с возобновлением регулярного сезона, который был остановлен из-за коронавируса, в июле.
Об этом в Twitter сообщил журналист Энди Слэйтер со ссылкой на слова президента "Флориды Пантерз" Мэтта Колдуэлла.
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По его словам, сильнейшая хоккейная лига планеты планирует проводить матчи на четырех или пяти нейтральных площадках с ограниченным количеством зрителей или вообще без них.
Журналист подчеркнул, что этот план на данный момент не утвержден.
Напомним, НХЛ приостановила проведение регулярного чемпионата 12 марта.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что в белорусском клубе коронавирусом заболели сразу 23 хоккеиста.