Однако этот невероятный трюк не спас игрока от поражения.

Английский снукерист Луис Гиткот смог проделать потрясающий трюк во время поединка квалификации к чемпионату мира 2022 года.

Перед Луисом была задача: закатить желтый шар, который расположился максимально неудобно у борта. Эту архиважную задачу со звездочкой Гиткот смог решить удачно. Он рискнул и ювелирно ударил по битку, после чего шар ударился о край угловой лузы, а затем необходимый желтый шар доставил в дальнюю лузу.

Louis Heathcote with one of the most ludicrous pots ever pic.twitter.com/cIVCsUTLpU — James Dart (@James_Dart) April 12, 2021

"Вот это фантастика! Это один из лучших ударов в истории снукера", - комментаторы озвучили во время трансляции.

И все-таки этого шального выстрела не хватило англичанину для победы. Его оппонент, валлиец Райан Дэй, выиграл последний фрейм (6:5) и победил в матче.

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Автор: Будрин Артем