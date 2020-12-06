Дарья Блашко сумела отыграть шесть позиции, а Валентина Семеренко не финишировала.

Второй этап Кубка мира по биатлону завершился гонкой преследования среди женщин.

Победу в гонке одержала представительница Норвегии Тириль Экхофф.

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Среди украинок лучший результат показала Дарья Блашко, которая отыграла шесть позиций и финишировала на 12-м месте.

Валентина Семеренко, которая стартовала девятой, допустила девять промахов на четырех огневых рубежах и в итоге не финишировала.

Кубок мира в Контиолахти. Результаты женской гонки преследования

1. Тирил Экхофф (Норвегия) - (0+0+0+0) 31:05,9

2. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) - (0+0+1+1) +21,5

2. Ханна Эберг (Швеция) - (0+1+1+1) +35,4...

12. Дарья Блашко (Украина) - (1+0+0+0) +1:44,8

41. Елена Пидгрушная (Украина) - (1+1+1+1) +3:52,8

DNF Валя Семеренко (Украина) - (3+1+2+3)

Кубок мира по биатлону 2020-2021: второй этап

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Автор: Антон Дударь