Второй этап Кубка мира по биатлону завершился гонкой преследования среди женщин.
Победу в гонке одержала представительница Норвегии Тириль Экхофф.
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Среди украинок лучший результат показала Дарья Блашко, которая отыграла шесть позиций и финишировала на 12-м месте.
Валентина Семеренко, которая стартовала девятой, допустила девять промахов на четырех огневых рубежах и в итоге не финишировала.
Кубок мира в Контиолахти. Результаты женской гонки преследования
1. Тирил Экхофф (Норвегия) - (0+0+0+0) 31:05,9
2. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) - (0+0+1+1) +21,5
2. Ханна Эберг (Швеция) - (0+1+1+1) +35,4...
12. Дарья Блашко (Украина) - (1+0+0+0) +1:44,8
41. Елена Пидгрушная (Украина) - (1+1+1+1) +3:52,8
DNF Валя Семеренко (Украина) - (3+1+2+3)
Кубок мира по биатлону 2020-2021: второй этап
- Финский Контиолахти принимал второй подряд этап Кубка мира по биатлону. Он прошел с 3 по 6 декабря.
- Победителем мужского спринта на втором этапе стал норвежец Тарьей Бе.
- Украинская биатлонистка Валентина Семеренко вошла в топ-10 женского спринта.
- Швед Себастьян Самуэльссон одержал победу в мужской гонке преследования.
- В женской эстафете сборная Украины финишировала в пятерке лучших, а у мужчин украинские биатлонисты вошли в топ-10.
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