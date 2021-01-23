Украинская сборная завершила гонку в десятке лучших.

В итальянском Антхольце завершилась мужская эстафета в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Сборную Украины в гонке представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко и Антон Дудченко.

Читайте такжеЛучшая стрельба в истории: украинские биатлонисты установили рекорд страны в эстафете

Прима свой этап завершил на шестом месте, Пидручный передал эстафету в топ-пятерке, а Тищенко также финишировал на своем этапе шестым. Дудченко имел шансы сохранить для Украины эту позицию, однако два промаха на заключительном огневом рубеже отбросили нашу команду на восьмое место.

Победу в гонке одержала сборная Франции.

Кубок мира в Антхольце. Результаты мужской эстафеты

1. Франция (0+9) 1:14:25,8

2. Норвегия (1+9) +0,8

3. Россия (1+7) +50,8

4. Германия (0+6) +54,4

5. Италия (0+7) +1:55,1

6. Австрия (0+10) +2:19,0...

8. Украина (0+8) +2:36,9

Кубок мира по биатлону 2020-2021: седьмой этап

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь