В итальянском Антхольце завершилась мужская эстафета в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону.
Сборную Украины в гонке представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко и Антон Дудченко.
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Прима свой этап завершил на шестом месте, Пидручный передал эстафету в топ-пятерке, а Тищенко также финишировал на своем этапе шестым. Дудченко имел шансы сохранить для Украины эту позицию, однако два промаха на заключительном огневом рубеже отбросили нашу команду на восьмое место.
Победу в гонке одержала сборная Франции.
Кубок мира в Антхольце. Результаты мужской эстафеты
1. Франция (0+9) 1:14:25,8
2. Норвегия (1+9) +0,8
3. Россия (1+7) +50,8
4. Германия (0+6) +54,4
5. Италия (0+7) +1:55,1
6. Австрия (0+10) +2:19,0...
8. Украина (0+8) +2:36,9
Кубок мира по биатлону 2020-2021: седьмой этап
- Седьмой этап КМ по биатлону 2020-2021 проходит в Антхольце с 21 по 24 января: где и когда смотреть гонки.
- Юлия Джима в индивидуальной гонке принесла Украине первую медаль сезона, заняв второе место.
- У мужчин в индивидуальной гонке Антон Дудченко показал лучший результат в карьере, финишировав в топ-5.
- В женском масс-старте Джима финишировала в топ-десятке.
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