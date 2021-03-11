Украинцы не смогли показать высокие результаты.

Девятый этап Кубка мира по биатлону стартовал с мужской спринтерской гонки.

Украинские биатлонисты по итогам спринта не смогли попасть в топ-30. Лучшим стал Дмитрий Пидручный, у которого 35-е место.

Победу в гонке одержал француз Кантен Фийон Майе.

Кубок мира в Нове Место: результаты мужского спринта

1. Кантен Фийон Майе (Франция) (0+0) 22:07,2

2. Тарьей Бе (Норвегия) - (0+0) +11,3

3. Лукас Хофер (Италия) - (0+0) +14,8...

35. Дмитрий Пидручный (Украина) - (1+1) +1:32,9

43. Артем Прима (Украина) - (0+0) +1:47,8

86. Богдан Цымбал (Украина) - (1+2) +2:45,2

87. Антон Дудченко (Украина) - (0+2) +2:45,8

93. Артем Тищенко (Украина) - (0+1) +3:05,1

Кубок мира по биатлону 2020-2021: девятый этап

Девятый этап КМ проходит в Чехии с 11 по 14 марта: где и когда смотреть гонки.

Сборную Украины на этом этапе у мужчин представляют Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко. У женщин - Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина

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Автор: Антон Дударь