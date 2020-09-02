Турнир начнется в январе.

Старт Кубка Европы ФИБА перенесен с октября на январь 2021 года из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

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Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины.

Турнир должен был начаться 14 октября, но теперь старт отложен на 6 января следующего года.

Формат соревнований не изменится, однако изучается возможность организации матчей четырех команд каждой группы в одном городе. Заседание ФИБА по этому вопросу состоится в октябре, после чего станут известны подробности.

Кубок Европы ФИБА: с кем сыграют украинцы

На групповом этапе еврокубка выступят два украинских клуба - "Киев-Баскет" и "Прометей", которые попали в группу B и сыграют друг против друга, а также с болгарским "Рилски" и победителем противостояния болгарского "Балкана" и белорусского "Цмоки-Минск".

В Кубке Европы ФИБА также может принять участие чемпион Украины "Днепр", если ему не удастся преодолеть квалификацию Лиги чемпионов.

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Автор: Данил Слесь