Звезда UFC Клаудиа Гаделья удивила в социальных сетях откровенным фото.
Сексапильная спортсменка позировала на камеру полностью голой.
Клаудиа опубликовала фото в Instagram. К слову, ее аудитория насчитывает 967 000 фолловеров.
"Знать себя настолько хорошо, что отражение в зеркале других людей совершенно безразлично. Это свобода", - подписала фото таким кредо Клаудиа.
Подписчики были щедрыми на комплименты. "Это произведение искусства", "Независимая женщина", "Настоящая чемпионка", "Поставлю снимок на заставку экрана", "Невероятная", "Идеальное тело", - сходят с ума фанаты.
Ранее красавица тоже радовала болельщиков красивыми фотографиями.
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Клаудиа Гаделья: главные достижения
- 32-летняя Гаделья целых три раза становилась чемпионкой мира по джиу-джитсу. Она обладает черным поясом по этому виду боевых искусств.
- В своем активе Клаудиа имеет 23 боя в UFC: праздновала победу 18 раз, остальные 5 боев проиграла.
- Сейчас Гаделья занимает 15-е место в рейтинге девушек-бойцов UFC независимо от весовой категории.
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