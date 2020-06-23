Футбол - за пределами топ-5: назван самый сложный вид спорта

Первое место после анализа целого ряда критериев занял бокс.

Рейтинг самых сложных видов спорта возглавил бокс.

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Список видов по их сложности представил портал ESPN.

Для анализа использовался целый ряд показателей: сила, ловкость, скорость, стойкость, координация, умственная нагрузка и другие. Восемь экспертов оценивали важность каждого навыка в отдельно взятом виде спорта по шкале от 1 до 10. Сумма баллов определяла место в рейтинге.

В первую пятерку помимо бокса вошли хоккей, американский футбол, баскетбол и борьба. Далее идут смешанные единоборства, теннис, гимнастика, бейсбол и футбол.

Топ-5 самых легких видов спорта составили рыбалка, бильярд, стрельба, боулинг и керлинг.

УНИАН ранее сообщал о том, что легендарный теннисист стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

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