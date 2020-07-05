Часть гонщиков Формулы-1 отказалась встать на колено в знак борьбы с расизмом (фото)

При этом все участники надели футболки с лозунгом против расизма.

Шесть пилотов Формулы-1 не захотели вставать на одно колено в рамках поддержки антирасистского движения перед стартом гонки Гран-при Австрии.

Об этом сообщает Motorsport.

14 пилотов из 20 встали на одно колено. Отказались это сделать Даниил Квят ("Альфа Таури"), Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), Шарль Леклер ("Феррари"), Кими Райкконен ("Альфа Ромео"), Карлос Сайнс ("Макларен") и Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео").

Спортсмены обсуждали этот момент, но к единому решению так и не пришли. При этом все гонщики надели черные футболки с лозунгом против расизма "End raсism".

УНИАН ранее сообщал о том, что победителем Гран-при Австрии стал гонщик "Мерседеса".

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