Первая ракетка мира Новак Джокович стал победиелем турнира категории Мастерс в Нью-Йорке.
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Серб в финальном поединке одолел канадца Милоша Раонича в трех сетах - 1:6, 6:3, 6:4.
Это уже вторая победа в карьере Джоковича на этом турнире. При этом теннисист установил уникальный рекорд - он стал первым игроком в истории, который по два раза выигрывал все турниры категории Мастерс.
Также чемпион повторил рекорд испанца Рафаэля Надаля, выиграв 35-й Мастерс в карьере. Серия побед Джоковича длится уже 23 поединка.
Стоит отметить, что турнир был перенесен из Цинциннати в Нью-Йорк из-за пандемии коронавируса.
Видеообзор финала опубликовал YouTube-канал Tennis TV.
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