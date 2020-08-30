Новак Джокович в финале турнира в Нью-Йорке победил канадца Милоша Раонича.

Первая ракетка мира Новак Джокович стал победиелем турнира категории Мастерс в Нью-Йорке.

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Серб в финальном поединке одолел канадца Милоша Раонича в трех сетах - 1:6, 6:3, 6:4.

Это уже вторая победа в карьере Джоковича на этом турнире. При этом теннисист установил уникальный рекорд - он стал первым игроком в истории, который по два раза выигрывал все турниры категории Мастерс.

Также чемпион повторил рекорд испанца Рафаэля Надаля, выиграв 35-й Мастерс в карьере. Серия побед Джоковича длится уже 23 поединка.

Стоит отметить, что турнир был перенесен из Цинциннати в Нью-Йорк из-за пандемии коронавируса.

Видеообзор финала опубликовал YouTube-канал Tennis TV.

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Автор: Данил Слесь