Джоэль Кауаски скончался через несколько дней после боя.

Эквадорский кикбоксер Джоэль Кауаски умер после того, как получил удар по голове во время поединка.

Об этом сообщает teleamazonas.com.

Трагедия произошла во время Национального отборочного чемпионата по кикбоксингу. Поединок состоялся еще 27 марта. Получив удар по затылку с ноги, Кауаски еще несколько секунд находился в сознании, но затем потерял его.

С ринга 24-летний спортсмен был доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти его - он скончался 1 апреля.

По факту происшедшего будет проведено расследование.

Спортивный журналист Альберто Астудильо в Twitter сообщил, что у спортсмена произошло кровоизлияние в мозг.

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Автор: Антон Дударь