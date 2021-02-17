Украина с неплохим результатом, но снова без медали.

На чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке состоялась мужская индивидуальная гонка.

Среди четырех украинцев, которые вышли на старт, лучший результат показал Артем Прима. Он финишировал девятым.

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Победу в гонке одержал норвежец Стурла Легрейд. Для него эта медаль стала первой в карьере на чемпионатах мира в личных гонках.

Чемпионат мира по биатлону. Результаты мужской индивидуальной гонки

1. Стурла Легрейд (Норвегия) - (0+0+0+0) 49:27,6

2. Арнд Пайффер (Германия) - (0+0+0+0) +16,9

3. Йоханнес Дале (Норвегия) - (0+1+0+0) +40,9...

9. Артем Прима (Украина) - (0+0+0+1) +2:31,2

44. Артем Тищенко (Украина) - (0+0+0+1) +5:13,7

46. Антон Дудченко (Украина) - (0+2+0+1) +5:18,6

67. Дмитрий Пидручный (Украина) - (1+2+2+1) +6:40,2

Чемпионат мира по биатлону-2021: что нужно знать

ЧМ-2021 проходит с 10 по 21 февраля: где и когда смотреть гонки.

В рамках соревнований будет разыграно десять комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 4 - в эстафетах.

На ЧМ-2021 действующие чемпионы мира выступают в золотых бибах.

Лучшим результатом сборной Украины на ЧМ-2021 пока является четвертое место в смешанной эстафете.

На прошлогоднем чемпионате мира Украина завоевала одну медаль - бронзу в женской эстафете.

Женская индивидуальная гонка состоялась накануне. Лучшим результатом Украины в ней стало 13-е место.

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Автор: Антон Дударь