Предполагается передавать боеприпасы, подлежащие утилизации, учреждениям физкультуры и спорта, в которых есть отделения по стрельбе пулевой или биатлону.

Верховная Рада Украины приняла законопроект о развитии в Украине пулевой стрельбы и биатлона.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении проекта закона Украины «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины» (№ 3403) проголосовал 271 народный депутат.

Законопроектом предусмотрено, что боеприпасы, подлежащие утилизации, по решению Кабинета министров будут передаваться Вооруженными силами, другими формированиями, образованным в соответствии с законами Украины, отдельным учреждениям физической культуры и спорта, в частности, детско-юношеским спортивным школам, учреждениям специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения, школам высшего спортивного мастерства, центрам олимпийской подготовки, специализированным спортивным клубам и т.п. для обеспечения качественного учебно-тренировочного процесса. Речь идет об учреждениях, в которых есть отделения по пулевой стрельбе или биатлону.

На заседании парламента при обсуждении законопроекта отмечалось, что реализация его положений будет способствовать развитию пулевой стрельбы и биатлона в стране, проведению полноценного учебно-тренировочного процесса в учреждениях физкультуры и спорта, подготовке резерва в национальную сборную команду Украины по пулевой стрельбе и биатлону, а также более качественной подготовке молодежи к службе в Вооруженных силах Украины.

Ряд депутатов подчеркивали необходимость до рассмотрения проекта закона во втором чтении уточнить вид боеприпасов, который предлагается передавать в учреждения физкультуры и спорта и, например, вместо термина «боеприпасы», использовать термин «мелкокалиберные патроны» или «патроны для спортивного оружия».

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Автор: Надя Пришляк