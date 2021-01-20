В итальянском Антхольце-Антерсельве пройдет очередной этап Кубка мира.

С 21 по 24 января в итальянском Антхольце состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону 2020-2021.

В рамках этого этапа пройдет семь гонок.

Расписание седьмого этапа

21 января

15.15. Гонка преследования, женщины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.

22 января

14.15. Гонка преследования, мужчины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.

23 января

14.10. Масс-старт, женщины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.

16.05. Эстафета, мужчины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.

24 января

13.45. Эстафета, женщины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", официальный сайт IBU.

16.05. Масс-старт, мужчины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.

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Кубок мира по биатлону 2020-2021: результаты сезона

После семи этапов в общем зачете у мужчин лидирует Йоханнес Бе (618 очков). В тройке лучших - еще два представителя Норвегии: Стурла Легрейд (564) и Тарьей Бе (511).

У женщин в общем зачете первое место занимает норвежка Марте Олсбю-Ройселанд (579 очков). На втором месте - еще одна биатлонистка из Норвегии Тирил Экхофф (560 очков), на третьем - шведка Ханна Эберг (550).

У Украины лучший результат в общем зачете у Дмитрия Пидручного и Юлии Джимы, которые занимают 28-е места.

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Автор: Антон Дударь