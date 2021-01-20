С 21 по 24 января в итальянском Антхольце состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону 2020-2021.
В рамках этого этапа пройдет семь гонок.
Расписание седьмого этапа
21 января
15.15. Гонка преследования, женщины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.
22 января
14.15. Гонка преследования, мужчины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.
23 января
14.10. Масс-старт, женщины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.
16.05. Эстафета, мужчины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.
24 января
13.45. Эстафета, женщины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", официальный сайт IBU.
16.05. Масс-старт, мужчины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.
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Кубок мира по биатлону 2020-2021: результаты сезона
- После семи этапов в общем зачете у мужчин лидирует Йоханнес Бе (618 очков). В тройке лучших - еще два представителя Норвегии: Стурла Легрейд (564) и Тарьей Бе (511).
- У женщин в общем зачете первое место занимает норвежка Марте Олсбю-Ройселанд (579 очков). На втором месте - еще одна биатлонистка из Норвегии Тирил Экхофф (560 очков), на третьем - шведка Ханна Эберг (550).
- У Украины лучший результат в общем зачете у Дмитрия Пидручного и Юлии Джимы, которые занимают 28-е места.
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