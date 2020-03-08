Украинская биатлонистка финишировала в топ-10 масс-старта на Кубке мира

Валентина Семеренко завершила гонку девятой.

В чешском Нове Место в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялся женский масс-старт.

Украину в гонке представляла Валентина Семеренко. Она прошла дистанцию с тремя промахами и сумела финишировать на девятой позиции.

Читайте такжеУкраина боролась за золото, но стала четвертой в женской эстафете Кубка мира по биатлону

Победу в масс-старте одержала норвежка Тирил Экхофф.

Результаты гонки

1. Тирил Экхофф (Норвегия) - (0+0+0+1) 34:00,8

2. Ханна Эберг (Швеция) - (1+0+0+0) +25,3

3. Франциска Пройсс (Германия) - (1+0+0+0) +32,4...

9. Валя Семеренко (Украина) - (0+2+0+1) +1:14,8

Как сообщал УНИАН, ранее на этапе в Нове Место Украина завоевала серебро в мужской эстафете.