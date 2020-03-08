цей матеріал доступний українською

Украинская биатлонистка финишировала в топ-10 масс-старта на Кубке мира

13:55, 08 марта 2020
Другое
13 0
Валентина Семеренко допустила три промаха / фото: biathlon.com.ua

Украину в гонке представляла Валентина Семеренко. Она прошла дистанцию с тремя промахами и сумела финишировать на девятой позиции.

Читайте такжеУкраина боролась за золото, но стала четвертой в женской эстафете Кубка мира по биатлону

Победу в масс-старте одержала норвежка Тирил Экхофф.

Результаты гонки

1.  Тирил Экхофф (Норвегия) - (0+0+0+1)  34:00,8

2.  Ханна Эберг (Швеция) - (1+0+0+0)  +25,3

3.  Франциска Пройсс (Германия) - (1+0+0+0)  +32,4...

9.  Валя Семеренко (Украина) - (0+2+0+1)  +1:14,8

Как сообщал УНИАН, ранее на этапе в Нове Место Украина завоевала серебро в мужской эстафете.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter