Украинская биатлонистка финишировала в топ-10 масс-старта на Кубке мира
13:55, 08 марта 2020Другое
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Валентина Семеренко завершила гонку девятой.
Валентина Семеренко допустила три промаха / фото: biathlon.com.ua
В чешском Нове Место в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялся женский масс-старт.
Украину в гонке представляла Валентина Семеренко. Она прошла дистанцию с тремя промахами и сумела финишировать на девятой позиции.
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Победу в масс-старте одержала норвежка Тирил Экхофф.
Результаты гонки
1. Тирил Экхофф (Норвегия) - (0+0+0+1) 34:00,8
2. Ханна Эберг (Швеция) - (1+0+0+0) +25,3
3. Франциска Пройсс (Германия) - (1+0+0+0) +32,4...
9. Валя Семеренко (Украина) - (0+2+0+1) +1:14,8
Как сообщал УНИАН, ранее на этапе в Нове Место Украина завоевала серебро в мужской эстафете.
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