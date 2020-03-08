Украинская теннисистка пробилась в финал парного турнира в Монтеррее

Катерина Бондаренко будет бороться за титул в дуэте с канадкой Шэрон Фичмен.

Украинка Катерина Бондаренко пробилась в финал турнира в Мексике в парном разряде.

Бондаренко выступает на турнире в дуэте с канадкой Шэрон Фичмен.

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В полуфинальном матче украинка и канадка в трех сетах обыграли представительниц Чехии Мари Боузкову и Ренату Ворачову.

Судьба матча, который продлился 70 минут, решилась на тайбрэйке - 6:4, 0:6, 13:11.

В решающем матче турнира Бондаренко и Фичмен сыграют против пары Мию Като / Ван Яфань (Япония / Китай).

Как сообщал УНИАН, неделю назад Бондаренко и Фичмен добрались до финала на турнире в Акапулько, но не смогли выиграть титул.