Украинская теннисистка пробилась в финал парного турнира в Монтеррее
12:01, 08 марта 2020Другое
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Катерина Бондаренко будет бороться за титул в дуэте с канадкой Шэрон Фичмен.
Катерина Бондаренко и Шэрон Фичмен / фото: twitter.com/sharon_fichman
Украинка Катерина Бондаренко пробилась в финал турнира в Мексике в парном разряде.
Бондаренко выступает на турнире в дуэте с канадкой Шэрон Фичмен.
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В полуфинальном матче украинка и канадка в трех сетах обыграли представительниц Чехии Мари Боузкову и Ренату Ворачову.
Судьба матча, который продлился 70 минут, решилась на тайбрэйке - 6:4, 0:6, 13:11.
В решающем матче турнира Бондаренко и Фичмен сыграют против пары Мию Като / Ван Яфань (Япония / Китай).
Как сообщал УНИАН, неделю назад Бондаренко и Фичмен добрались до финала на турнире в Акапулько, но не смогли выиграть титул.
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