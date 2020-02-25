Украинская теннисистка Ястремская обыграла чемпионку Australian Open в Дохе (видео)

Украинка выиграла уже второй матч на турнире в Катаре.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская одержала вторую победу на турнире категории Premier 5 в Дохе (Катар).

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Во втором раунде украинка встречалась с шестой ракеткой посева и действующей чемпионкой Australian Open из США Софией Кенин. Поединок продолжался 1 час 34 минуты и завершился со счетом 6:3, 7:6 (4).

В прошлом году теннисистки играли между собой дважды. На Уимблдоне сильнее была Ястремская, а в Торонто Кенин взяла реванш.

В третьем раунде украинка встретится с сильнейшей в паре испанки Гарбинье Мугурусы и австралийки Айлы Томлянович.

Видеообзор матча Ястремская - Кенин опубликовал YouTube-канал Tennis Ukraine.

УНИАН ранее сообщал о том, что лучшая теннисистка Украины покинула турнир в Дохе после стартового матча.