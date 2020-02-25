Украинская теннисистка Ястремская обыграла чемпионку Australian Open в Дохе (видео)
18:11, 25 февраля 2020Другое
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Украинка выиграла уже второй матч на турнире в Катаре.
Даяна Ястремская одержала победу в двух сетах / фото: twitter.com/WTA
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская одержала вторую победу на турнире категории Premier 5 в Дохе (Катар).
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Во втором раунде украинка встречалась с шестой ракеткой посева и действующей чемпионкой Australian Open из США Софией Кенин. Поединок продолжался 1 час 34 минуты и завершился со счетом 6:3, 7:6 (4).
В прошлом году теннисистки играли между собой дважды. На Уимблдоне сильнее была Ястремская, а в Торонто Кенин взяла реванш.
В третьем раунде украинка встретится с сильнейшей в паре испанки Гарбинье Мугурусы и австралийки Айлы Томлянович.
Видеообзор матча Ястремская - Кенин опубликовал YouTube-канал Tennis Ukraine.
УНИАН ранее сообщал о том, что лучшая теннисистка Украины покинула турнир в Дохе после стартового матча.
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