Свитолина потерпела третье поражение подряд, Ястремская стартовала с победы в Дохе (видео)

Украинские теннисистки провели первые матчи на турнире в Катаре.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина покинула турнир категории Premier 5 в Дохе (Катар) уже после стартового поединка.

Украинка вступила в борьбу со второго круга и проиграла 18-летней американке Аманде Анисимовой - 3:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 3 минуты.

Для Свитолиной это поражение стало третьим подряд.

Официальный YouTube-канал WTA представил видеообзор матча Свитолина - Анисимова.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская одержала победу в первом раунде турнира.

Соперницей украинки была бельгийка Кирстен Флипкенс.

Матч продолжался 1 час 11 минут и завершился победой Ястремской в двух сетах - 6:2, 6:4.

В следующем раунде соперницей украинки станет действующая чемпионка Australian Open София Кенин из США.

Видеообзор матча Ястремская - Флипкенс опубликовал YouTube-канал Tennis Ukraine.

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина потеряла одну позицию в рейтинге WTA.