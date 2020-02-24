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Свитолина потерпела третье поражение подряд, Ястремская стартовала с победы в Дохе (видео)

19:52, 24 февраля 2020
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Свитолиной не удалось набрать оптимальную форму / фото: wtatennis.com

Украинка вступила в борьбу со второго круга и проиграла 18-летней американке Аманде Анисимовой - 3:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 3 минуты.

Для Свитолиной это поражение стало третьим подряд.

Официальный YouTube-канал WTA представил видеообзор матча Свитолина - Анисимова.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская одержала победу в первом раунде турнира.

Соперницей украинки была бельгийка Кирстен Флипкенс.

Матч продолжался 1 час 11 минут и завершился победой Ястремской в двух сетах - 6:2, 6:4.

В следующем раунде соперницей украинки станет действующая чемпионка Australian Open София Кенин из США.

Видеообзор матча Ястремская - Флипкенс опубликовал YouTube-канал Tennis Ukraine.

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина потеряла одну позицию в рейтинге WTA.

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