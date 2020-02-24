Свитолина потерпела третье поражение подряд, Ястремская стартовала с победы в Дохе (видео)
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина покинула турнир категории Premier 5 в Дохе (Катар) уже после стартового поединка.
Украинка вступила в борьбу со второго круга и проиграла 18-летней американке Аманде Анисимовой - 3:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 3 минуты.
Для Свитолиной это поражение стало третьим подряд.
Официальный YouTube-канал WTA представил видеообзор матча Свитолина - Анисимова.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская одержала победу в первом раунде турнира.
Соперницей украинки была бельгийка Кирстен Флипкенс.
Матч продолжался 1 час 11 минут и завершился победой Ястремской в двух сетах - 6:2, 6:4.
В следующем раунде соперницей украинки станет действующая чемпионка Australian Open София Кенин из США.
Видеообзор матча Ястремская - Флипкенс опубликовал YouTube-канал Tennis Ukraine.
УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина потеряла одну позицию в рейтинге WTA.