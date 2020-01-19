Кубок мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования в Рупольдинге

Украинцы не смогли защитить свои места в топ-10.

В немецком Рупольдинге состоялась заключительная гонка пятого этапа Кубка мира по биатлону.

В гонке преследования среди мужчин Украину представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов и Антон Дудченко.

Лучшим среди украинцев стал Артем Прима, который стартовал восьмым, но по ходу гонки допустил два промаха и потерял три позиции.

Читайте такжеКубок мира по биатлону: Вита Семеренко вошла в топ-10 женской гонки преследования

Дмитрий Пидручный начинал гонку десятым, однако после проблем на огневых рубежах (всего семь промахов) решил сойти с дистанции.

Победу в гонке одержал француз Мартен Фуркад.

Результаты гонки

1. Мартен Фуркад (Франция) - (0+0+0+0) 31:26,8

2. Кантен Фийон Майе (Франция) - (0+0+1+0) +17,6

3. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия) - (0+0+0+1) +46,0...

11. Артем Прима (Украина) - (0+1+1+0) +1:09,0

29. Антон Дудченко (Украина) - (0+1+0+0) +2:48,6

40. Сергей Семенов (Украина) - (0+1+1+0) +3:24,7

Не финишировал. Дмитрий Пидручный (Украина) - (1+1+3+2)

УНИАН ранее также сообщал о результатах мужской эстафеты на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге.