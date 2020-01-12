Украина проиграла второй матч на чемпионате Европы по гандболу (видео)

Украинцы не справились с австрийцами.

Сборная Украины проиграла вторую игру подряд в финальной части чемпионата Европы-2020 по гандболу. Матч состоялся в Вене.

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Украина встречалась с Австрией и уступила со счетом 30:34.

Поединок получился довольно равным, однако в концовке австрийцы забросили три подряд мяча и сумели удержать преимущество.

Украина - Австрия - 30:34 (18:17)

Обзор матча опубликовал официальный Twitter-аккаунт турнира.

Watch the Game Highlights from Austria vs. Ukraine, 01/12/2020 pic.twitter.com/EWpnyfhLgc — EHF EURO (@EHFEURO) 12 января 2020 г.

После двух туров подопечные Сергея Бебешко занимают последнее место в группе B, отставая от Чехии и Македонии на два очка. Лидером является Австрия - 4 пункта.

Заключительную игру украинцы проведут против Чехии 14 января. Начало поединка - в 21:30.

Это первое выступление сборной Украины на гандбольном Евро с 2010 года. Лучшим результатом для национальной команды является 11-е место в 2002-м году.

УНИАН ранее сообщал о том, что Украина в первом туре уступила Северной Македонии.