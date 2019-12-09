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"Оце гарно!": соцсети отреагировали на отстранение России от международного спорта

15:18, 09 декабря 2019
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REUTERS

В понедельник, 9 декабря, в Лозанне прошло заседание исполкома WADA, который лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и отстранил Россию от всех международных спортивных соревнований.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на жесткое наказание для российского спорта.

Некоторые российские болельщики предлагают найти альтернативу Олимпиаде - провести спартакиаду с чеченскими лыжниками или танковый биатлон, а некоторые винят действующую власть России во главе с Владимиром Путиным и предлагают чистым от допинга спортсменам менять гражданство.

Ситуация в спорте - отражение всего режима во главе с Путиным.

При этом сам президент России уже нашел, что ответить на санкции WADA.

Отсутствие спортивных мероприятий международного уровня в стране - это не наказание, а большая возможность. Как оказалось.

А вот еще один неплохой вариант на рассмотрение действующему режиму.

"До свидания, наш ласковый мишка".

Итог можно подвести всего парой слов.

Все!

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Теги: #Россия#допинг в спорте