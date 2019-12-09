"Оце гарно!": соцсети отреагировали на отстранение России от международного спорта
В понедельник, 9 декабря, в Лозанне прошло заседание исполкома WADA, который лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и отстранил Россию от всех международных спортивных соревнований.
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на жесткое наказание для российского спорта.
Некоторые российские болельщики предлагают найти альтернативу Олимпиаде - провести спартакиаду с чеченскими лыжниками или танковый биатлон, а некоторые винят действующую власть России во главе с Владимиром Путиным и предлагают чистым от допинга спортсменам менять гражданство.
Ситуация в спорте - отражение всего режима во главе с Путиным.
Это очень сильный удар не только по российскому спорту, а по имиджу страны в целом. В спорте, как в зеркале, отражается вся сущность путинского режима: обман, допинг, искажение фактов.— Stah Rozsoha (@ElturS) 9 декабря 2019 г.
Международный спорт не такой продажный, как политика оказался
При этом сам президент России уже нашел, что ответить на санкции WADA.
Появился комментарий Путина по поводу решения WADA по отстранению России от олимпиады и чемпионатов мира pic.twitter.com/e0WvaaOm92— Michael Avrinsky (@gsl2k10) 9 декабря 2019 г.
Отсутствие спортивных мероприятий международного уровня в стране - это не наказание, а большая возможность. Как оказалось.
Это ж какие храмы можно отгрохать на месте стадионов!— Вашему господину (@versl9) 9 декабря 2019 г.
А вот еще один неплохой вариант на рассмотрение действующему режиму.
Кому нужны эти олимпиады и новые достижения, если в 2024-м можно будет провести парад в честь 10-летия победы в Сочи?— Александр Головач (@Golovach_AA) 9 декабря 2019 г.
"До свидания, наш ласковый мишка".
До свидания, наш ласковый мишка pic.twitter.com/28l8W1nOjT— 𝓞𝓷𝔂𝔁𝓸𝓿𝔂𝓲𝓲𝓲 (@onyxchidory) 9 декабря 2019 г.
Моченосцы потерпели сокрушительную победу pic.twitter.com/51jgHcQXeh— Брат Митя (@iXANSw1n4gwXOlH) 9 декабря 2019 г.
Итог можно подвести всего парой слов.
9 декабря 2019 г.
Все!