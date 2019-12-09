"Оце гарно!": соцсети отреагировали на отстранение России от международного спорта

Пользователи уже успели выдать порцию шуток по поводу отстранения РФ от международных соревнований.

В понедельник, 9 декабря, в Лозанне прошло заседание исполкома WADA, который лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и отстранил Россию от всех международных спортивных соревнований.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на жесткое наказание для российского спорта.

Некоторые российские болельщики предлагают найти альтернативу Олимпиаде - провести спартакиаду с чеченскими лыжниками или танковый биатлон, а некоторые винят действующую власть России во главе с Владимиром Путиным и предлагают чистым от допинга спортсменам менять гражданство.

Ситуация в спорте - отражение всего режима во главе с Путиным.

Это очень сильный удар не только по российскому спорту, а по имиджу страны в целом. В спорте, как в зеркале, отражается вся сущность путинского режима: обман, допинг, искажение фактов.

Международный спорт не такой продажный, как политика оказался — Stah Rozsoha (@ElturS) 9 декабря 2019 г.

При этом сам президент России уже нашел, что ответить на санкции WADA.

Появился комментарий Путина по поводу решения WADA по отстранению России от олимпиады и чемпионатов мира pic.twitter.com/e0WvaaOm92 — Michael Avrinsky (@gsl2k10) 9 декабря 2019 г.

Отсутствие спортивных мероприятий международного уровня в стране - это не наказание, а большая возможность. Как оказалось.

Это ж какие храмы можно отгрохать на месте стадионов! — Вашему господину (@versl9) 9 декабря 2019 г.

А вот еще один неплохой вариант на рассмотрение действующему режиму.

Кому нужны эти олимпиады и новые достижения, если в 2024-м можно будет провести парад в честь 10-летия победы в Сочи? — Александр Головач (@Golovach_AA) 9 декабря 2019 г.

"До свидания, наш ласковый мишка".

Моченосцы потерпели сокрушительную победу pic.twitter.com/51jgHcQXeh — Брат Митя (@iXANSw1n4gwXOlH) 9 декабря 2019 г.

Итог можно подвести всего парой слов.

Все!