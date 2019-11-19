Стал известен состав женской сборной Украины на первый этап Кубка мира по биатлону

Старший тренер сборной рассказал, кто выступит в Эстерсунде.

Старший тренер женской сборной Украины Валерий Лесников назвал биатлонисток, которые выступят на первом в сезоне этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

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Лесникова цитирует XSPORT.

"В Эстерсунде будут выступать сестры Семеренко, Дарья Блашко, Надежда Белкина, Анастасия Меркушина и Юлия Джима.

По Юле есть предварительная договоренность, что она останется в Шушене, пробежит спринт на Кубке IBU, после чего присоединится к команде в Эстерсунде. Эта инициатива исходила от самой спортсменки, она хочет немного разбежаться перед Кубком мира. Остальные девушки, которые не вошли в состав на Эстерсунд, будут стартовать на этапах Кубка IBU", - отметил тренер.

Первый этап Кубка мира в Эстерсунде начнется 30 ноября двумя смешанными эстафетами.

УНИАН ранее сообщал о том, что сборная Украины завершила летний чемпионат мира по биатлону с семью медалями.