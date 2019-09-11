"Он в сознании": во Франции сообщили новые данные о состоянии легендарного Шумахера

Семикратный чемпион Формулы-1 проходит курс лечения в Париже.

Легенда Формулы-1 Михаэль Шумахер был доставлен в парижскую клинику Жоржа Помпиду, где проходит курс лечения при помощи стволовых клеток.

Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

"Могу вас заверить, что он в сознании", - сказала изданию одна из сотрудниц клиники.

При этом других подробностей о состоянии Шумахера пока нет.

Издание отмечает, что на первом этаже клиники можно увидеть охранников. Навестить "Шуми" приходил его близкий друг, бывший босс "Феррари" Жан Тодт, который провел в госпитале 45 минут.

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Лечением Шумахера занимается профессор Филипп Менаше, которого называют "пионером клеточной терапии".

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил серьезную травму головы во время катания на лыжах. Спортсмен находился в коме, но затем его состояние начало улучшаться. В конце прошлого года появилась информация, что Шумахер идет на поправку. По данным СМИ, бывший автогонщик больше не нуждался в искусственном аппарате вентиляции легких и не был прикован к постели.

Как сообщал УНИАН, в июне Жан Тодт дал комментарии о состоянии Шумахера, заявив, что тот "продолжает бороться".