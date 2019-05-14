Кубок Стэнли: Сент-Луис на выезде обыграл Сан-Хосе, сравняв счет в серии (видео)

Дубль Кутюра не спас «Сан-Хосе» от поражения.

Состоялся второй матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Сент-Луис» на выезде взял верх над «Сан-Хосе» - 4:2. Счёт в серии стал равным - 1-1. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 16 мая, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. «Сан-Хосе» – «Сент-Луис» – 2:4 (0:1, 2:2, 0:1), серия:1-1 Шайбы: 0:1 – Шварц (Тарасенко, Эдмундсон) – 02:34, 0:2 – Данн (О'Райлли, Перрон) – 24:16, 1:2 – Кутюр (бол.) – 24:55, 2:2 – Кутюр (Майер) – 26:54, 2:3 – Бортуццо (Эдмундсон, Бозак) – 36:34, 2:4 – Сундквист (Стин, Пьетранджело) – 56:52 Вратари: Джонс – Биннингтон

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