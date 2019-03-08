Словачка Кузьмина выиграла спринтерскую гонку ЧМ по биатлону, украинки - вне Топ-20

Лучшие из наших Анастасия Меркушина и Валентина Семеренко заняли 28-29 места.

В Эстерсунде (Швеция) завершилась женская спринтерская гонка в рамках чемпионата мира по биатлону, в которой украинские спортсменки в очередной раз в этом сезоне провалились.

Лучшая из наших Анастасия Меркушина заняла 28-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша спортсменки идеально отстреляла на огневом рубеже в положении лёжа, допустила один промах на стойке и отстала от победительницы гонки по скорости на 1 минуту 17.3 секунды.

Следом за ней финишировала Валентина Семеренко - 0+2 - 1 минута 20.0 секунд отставания.

Юлия Джима финишировала на 54-м месте - 0+2 - 2 минуты 20.6 секунды отставания, а на 76-м месте финишировала Вита Семеренко, которая очень неудачно стреляла - 2+2 3 минуты 05,6 секунды отставания.

Чемпионкой мира стала Анастасия Кузьмина из Словакии, которая преодолела дистанцию ​​в 7,5 киллометров (0 + 1 промах) за 22 минуты 17,5 секунды.

Чемпионат мира продолжится в субботу, когда состоится мужская спринтерская гонка.