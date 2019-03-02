"Виннипег" обыграл "Нэшвилл" в битве за первое место Центрального дивизиона НХЛ

Матч завершился со счетом 5:3 в пользу Джетс.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге "Виннипег" взял верх в битве за первое место Центрального дивизиона.

"Джетс" (38-22-4) выиграли во второй раз за семь матчей и вернулись на вершину дивизиона, на одно очко опередив "Нэшвилл Предаторз", сообщает официальный сайт лиги.

К середине второго периода "Предаторз" вели со счетом 2:0 после шайб Виктора Арвидссона и Пи-Кея Суббана. Однако до второго перерыва хозяева сравняли счет благодаря шайбам Марка Шайфли и Кайла Коннора, а за шесть минут до конца третьего периода ключевой гол забил Блэйк Уилер (3:2). После этого "Джетс" два раза поразили пустые ворота, а у "Предаторз" забил Маттиас Экхольм.

"Мы просто терпели, - сказал Уилер, также сделавший две передачи. - Мы не открывались, не пытались сделать слишком много. Это хороший знак. Конец февраля для нас выдался непростым. Здорово, что нам удалось добиться результата и придерживаться своей игры, даже когда все шло не по плану".

"Предаторз" (37-25-5) потерпели третье поражение в шести матчах. Вратарь Пекка Ринне сделал 27 сэйвов.

НХЛ. Регулярній чемпионат.

1 марта.

Баффало – Питтсбург – 4:3 (2:1, 0:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Айкел (Райнхарт), 1:1 – 4 Бьюгстэд (Симон, Риикола), 2:1 – 12 Шири (Монтур, Окпосо), 2:2 – 37 Хернквист (Кросби, Шульц), 2:3 – 38 Кросби (Шульц, Малкин), 3:3 – 57 Монтур (Шири, Родригес), 4:3 – 64 Шири

Нью-Джерси – Филадельфия – 3:6 (0:2, 2:1, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 12 ван Римсдайк (Ворачек, Жиру), 0:2 – 14 ван Римсдайк (Хартман), 1:2 – 24 Сиверсон (Зэйджак, Агостино), 2:2 – 28 Братт (Хишир, Сиверсон), 2:3 – 39 Конекны, 2:4 – 40 Кутюрье (Жиру, Ворачек), 2:5 – 46 Проворов (Ворачек, Сэнхайм), 2:6 – 56 Конекны (Лоутон, ван Римсдайк), 3:6 – 57 Руни (Сиверсон, Братт)

Айлендерс – Вашингтон – 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Шайбы: 1:0 – 2 Кюнхакль, 1:1 – 43 Врана (Кемпни, Бэкстрем), 1:2 – 44 Овечкин (Оши, Кузнецов), 1:3 – 58 Оши

Рейнджерс – Монреаль – 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 4 Наместников (Шей, Шаттенкирк), 1:1 – 27 Галлахер (Джорди Бенн, Татар), 1:2 – 34 Армия (Мете, Фолин), 1:3 – 44 Армия (Кулак, Котканиеми), 2:3 – 57 Лемье (Шей, Фаст), 2:4 – 59 Армия (Томпсон, Байрон)

Каролина – Сент-Луис – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 6 Сундквист (Томас, Данн), 1:1 – 7 Уильямс (Нидеррайтер, Песке), 2:1 – 10 Фолк (Ахо, Нидеррайтер), 2:2 – 22 Данн (Томас, Марун), 3:2 – 33 Ахо (Терявяйнен), 4:2 – 50 Дж.Стаал (Хэмилтон, Терявяйнен), 5:2 – 58 Свечников (Фолк, Песке)

Виннипег – Нэшвилл – 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)

Шайбы: 0:1 – 15 Арвидссон (Форсберг), 0:2 – 32 Суббан (Эллис, Джохансен), 1:2 – 35 Шайфли (Труба, Уилер), 2:2 – 38 Коннор (Хэйс, Элерс), 3:2 – 54 Уилер (Шайфли), 4:2 – 58 Майерс (Хэйс, Шайфли), 4:3 – 59 Экхольм (Гранлунд, Эллис), 5:3 – 59 Хэйс (Уилер)

Анахайм – Вегас – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 14 Карлссон (Теодор, Стоун), 0:2 – 38 Так (Маршессо), 0:3 – 59 Икин (Карпентер, Бельмар)

Сан-Хосе – Колорадо – 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 4 Серенсен (Торнтон, Бернс), 2:0 – 22 Майер (Павелски), 2:1 – 24 Задоров (Коул, Ландескуг), 3:1 – 39 Серенсен (Гертл, Лабанк), 3:2 – 50 Рантанен (Ландескуг, Керфут), 4:2 – 52 Павелски (Кутюр, Лабанк), 4:3 – 53 Жирар (Ландескуг, Маккиннон)