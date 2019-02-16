Херсонский «Днепр» в результативной перестрелке обыграл «Белый Барс»

Игра завершилась со счетом 6:5.

16 февраля в Херсоне прошёл стартовый матч 37-го тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в котором недавний лидер чемпионата «Днепр» принимал на своей площадке крепкого середняка турнира – «Белый Барс».

Матч завершился со счетом 6:5, сообщает официальный сайт лиги.

Гости хорошо начали поединок и смогли повести в счёте после точного удара Ярослава Панченко. «Днепр» пришёл в себя через 5 минут, когда Никита Макарицкий исполнил сольный проход к воротам соперника. Тем не менее, именно «барсы» ушли на перерыв в статусе лидера. Подопечные Константина Буценко реализовали большинство усилиями Юрия Качана – 1:2.

Во втором периоде страсти на льду ещё больше накалялись, что вылилось в большое количество удалений. В общей сложности вторая 20-минутка длилась порядка часа чистого времени. Арбитры часто пересматривали видеоповторы, а в одном из эпизодов было разбито защитное стекло над бортиком. В рванном темпе преуспели херсонцы, которые не только отыгрались, но и вышли вперёд на два гола после ударов Дмитрия Пугачёва, Ивана Золотухина в большинстве и Никиты Коваленко – 4:2.

Ещё больше голов зрители увидели в третьем игровом отрезке. Сперва камбек совершили игроки «Белого Барса», которые на старте периода дважды отличились в воротах Олега Петрова. Владислав Куцевич оформил численное преимущество, а Евгений Тимченко сравнял счёт дальним ударом. Николай Коляда воспользовался ошибкой обороны гостей и забил в пятый раз. Под конец встречи «Белый Барс» снял голкипера и сразу же ошибся – Никита Макарицкий оформил дубль, забив в пустые ворота. Но Юрий Качан за несколько мгновений до финальной сирены сократил отставание и установил окончательный итог противостояния 6:5. «Днепр» продолжает гонку за первой позицией «регулярки», а «барсы» провели хороший матч и получили хороший опыт перед стартом в плей-офф.

Продолжится 37-й тур Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч 16 февраля матчем в Кременчуге, где в 17:00 местный «Кременчук» сразится против харьковского «Динамо». Эти же команды проведут повторную игру 17 февраля в 13:00, а закроет программу тура поединок «Ледяных Волков» против «Донбасса». На арену «Шалетт» клубы выйдут в 13:30.